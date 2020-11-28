Форвард «Локомотива» Ткачёв выбыл до 11 декабря, Охтамаа — до конца года

«Локомотив» поместил в список травмированных нападающего Владимира Ткачëва и защитника Атте Охтамаа, сообщается на официальной странице ярославской команды в «Твиттере».



Отмечается, что Владимир Ткачëв выбыл до 11-го декабря. Атте Охтамаа будет находиться в списке травмированных до конца года — до 31-го декабря.



В нынешнем сезоне 27-летний Ткачёв принял участие в 24 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+15» и восьми минутах штрафного времени.



Охтамаа сыграл 25 матчей регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «+9» и восьми минутах штрафного времени.

Московское «Динамо» отыгралось с 0:3 и победило «Локомотив» в овертайме