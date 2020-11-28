Скудра: поражение в матче с «Сочи» бьёт по «Динамо», но упрекнуть команду не могу

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра подвёл итоги встречи с «Сочи» (2:3).



«Кажется, у нас одна история в этом году. Если посмотреть статистику, столько моментов создаем, но всё равно проигрываем… Наверное, 75% таких матчей проиграли. Упрекнуть команду не могу. Очень морально бьёт это по нам, сегодня нужно отдать должное исполнителям «Сочи».



Нужно просто продолжать играть и ни о чём не думать, кроме того, чтобы держать нашу игру. Макинтайру дали шанс в третьем периоде вкатиться. Хороший и работоспособный парень, близок к оптимальной форме», — приводит слова Скудры пресс-служба КХЛ.



Напомним, «Сочи» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Евгения Ставровского.

«Сочи» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Динамо» Рига благодаря дублю Стрёмвалля