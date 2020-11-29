Старков: не хотелось бы каждую игру так начинать. СКА поправит это
Нападающий СКА Степан Старков подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б).
«Не хотелось бы каждую игру так начинать. Думаю, поработаем над этим, поправим. Мы обращали внимание на их активную игру в первом периоде, что они всегда шайбу на пятак доставляют. Из-за ворот постоянно выкидывают шайбу на пятак — так мы и пропустили», — цитирует Старкова пресс-служба КХЛ.
Напомним, санкт-петербургский СКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов. Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Валерия Брагина. СКА смог отыграться с 0:2 усилиями Антона Бурдасова и Йоонаса Кемппайнена. Победный буллит реализовал Кирилл Марченко.
Брагин объяснил причину отсутствия Аскарова и Подколзина в заявке на матч с «Салаватом»
- 29 ноября 2020
-
10:30
-
10:16
-
09:56
-
09:30
-
09:02
-
08:45
-
08:20
-
08:10
- 28 ноября 2020
-
23:55
-
23:35
-
23:20
-
23:15
-
22:58
-
22:33
-
22:07
-
21:48
-
21:07
-
20:46
-
20:28
-
20:25
-
20:16
-
20:11
-
20:09
-
20:01
-
19:55
-
19:35
-
19:30
-
19:14
-
18:50
-
18:30
-
18:20
-
18:03
-
18:00
-
17:44
-
17:33
Партнерский контент