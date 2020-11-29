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Старков: не хотелось бы каждую игру так начинать. СКА поправит это

Старков: не хотелось бы каждую игру так начинать. СКА поправит это
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Степан Старков подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б).

«Не хотелось бы каждую игру так начинать. Думаю, поработаем над этим, поправим. Мы обращали внимание на их активную игру в первом периоде, что они всегда шайбу на пятак доставляют. Из-за ворот постоянно выкидывают шайбу на пятак — так мы и пропустили», — цитирует Старкова пресс-служба КХЛ.

Напомним, санкт-петербургский СКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов. Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Валерия Брагина. СКА смог отыграться с 0:2 усилиями Антона Бурдасова и Йоонаса Кемппайнена. Победный буллит реализовал Кирилл Марченко.

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