Вайсфельд — о Гончарове: сложно понять логику «Авангарда». Хартли много не нужно

Бывший генменеджер клубов КХЛ, эксперт Матч ТВ Леонид Вайсфельд поделился своим мнением о переходе защитника Максима Гончарова в «Авангард».

«На самом деле я был немного удивлён, что «Авангард» так быстро среагировал на освобождение Гончарова из «Спартака». Мы ведь уже говорили о Максиме. Это известный игрок, все хорошо знают его сильные и слабые качества. Было бы интересно узнать мнение руководства клуба, как они собираются использовать этого защитника. Тогда мы бы обсуждали, годится ли он на эту роль или нет. А пока понять логику «Авангарда» сложно.

При этом я не думаю, что «ястребы» просто решили подстраховаться и удлинить лавку. Во-первых, у них Максим Чудинов скоро вернётся в строй, да и молодые защитники в системе клуба наверняка есть. Во-вторых, надо знать Боба Хартли — это тренер, который, как правило, играет в шесть защитников. Если кто-то из основных получит повреждение, Семён Чистяков начнёт больше времени получать, только и всего. У Хартли вообще такая философия — он, если потребуется, лучше будет в четыре защитника играть, чем новичка вводить в состав. Ему много не нужно. Поэтому мне и интересно, чем «Авангард» привлёк Гончаров? Может, жёсткости в свою оборону решили добавить?» — цитирует Вайсфельда сайт Матч ТВ.