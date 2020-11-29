Вайсфельд: спад «Автомобилиста» затянулся. Возможно, были допущены просчёты в предсезонке

Бывший генменеджер клубов КХЛ, эксперт Матч ТВ Леонид Вайсфельд поделился мнением о кризисе «Автомобилиста», проигравшего пять матчей подряд.

«Я предполагаю, что предсезонка в команде была щадящая, вот сейчас это и начинает сказываться на функциональности игроков. Понятно, что на пандемию ссылаться уже нет смысла — все команды находятся в одинаково трудных условиях, всем приходится экспериментировать. Но в «Автомобилист» плюс ко всему прочему летом пришел новый канадский тренер Билл Питерс. Это тоже могло повлиять. Ведь в Северной Америке игроки готовят себя к сезону в большей степени сами. А как тут подготовишься самостоятельно нормально, если все закрыто на карантин? Это для всех стало форс-мажором. И уж в особенности для тренера, который приехал работать в совершенно новую для себя страну и лигу, о которой мало что знал. Возможно, тут могли быть допущены просчеты.



Спад у «Автомобилиста» действительно затянулся, но давайте не будем спешить с выводами, возможно, они еще выправятся, хотя до декабрьской паузы уральцам предстоит провести очень тяжелые поединки — все семь соперников из разряда «топ», — цитирует Вайсфельда сайт «Матч ТВ».