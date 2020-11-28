У «Автомобилиста» уже пять поражений подряд. Канадец Питерс не контролирует ситуацию?

Перед стартом нынешнего сезона мы слышали много громких слов со стороны руководства «Автомобилиста». Конечно, имея очень солидный бюджет как-то не комильфо раз за разом проигрывать в первом раунде плей-офф и вылетать из борьбы за Кубок Гагарина.

В команде собрали уже шестерых иностранных хоккеистов (по-хорошему их семь, но у Плэтта есть белорусское гражданство), но результаты екатеринбуржцев стали удручать. Даже если посмотреть на легионеров, то с возможностями «Автомобилиста» можно было собрать куда более интересных игроков, а не стабильно проваливающего плей-офф Секстона или немца Мэйсека.

Есть вопросы и по комплектованию коллектива российскими хоккеистами, некоторые из которых вряд ли соответствуют уровню топ-клуба КХЛ. Среди лидеров атаки – легендарный Павел Дацюк, к которому, кстати, вообще нет никаких претензий. Сильно играет Алексей Макеев, стабилен Анатолий Голышев. Но вот молодёжь в Екатеринбурге как-то не развивается, да и иностранцы, повторимся, могли быть посолиднее. Складывается впечатление, что насытился игрой в Екатеринбурге чешский голкипер Якуб Коварж, а как такового второго номера у уральцев нет.

Кожевников: у «Автомобилиста» дыра в главной линии. Непонятен принцип комплектования

«Трудно оценивать, насколько справедливо увольнять тренера за события, о которых мы узнаем спустя много лет. Думаю, это дело североамериканского сообщества, НХЛ и клубов. Если конкретный клуб принял решение расстаться с Питерсом, значит, он так оценил для себя имиджевые риски в этой ситуации. Это не значит, что мы должны как-то осуждать или пытаться копировать их принципы. Поэтому я смотрю на назначение Билла чисто в спортивном контексте. И надеюсь, его квалификации, при поддержке руководства «Автомобилиста», хватит для того, чтобы команда сделала шаг вперёд в плане результатов», — говорил перед стартом сезона директор уральской команды Максим Рябков.

Про Питерса и его тренерский штаб отдельный разговор. Напомним, что последним местом работы 55-летнего специалиста до переезда в Россию был клуб «Калгари Флэймз». 29 ноября 2019 года он покинул систему «огоньков» после расистского скандала. Подписывая тренера с подобной репутацией екатеринбуржцы уже шли на определённый риск, хотя и доверия к Акиму Алиу и его словам нет никакого.

Изгнанный из НХЛ тренер едет в «Автомобилист». Что ждёт уральский клуб с Питерсом? Это большой риск, но в КХЛ канадец может дать результат.

Питерс с «Автомобилистом» довольно уверенно начал сезон, а какое-то время и вовсе шёл в лидерах Восточной конференции. У Екатеринбурга, например, лучшее большинство в лиге (во многом благодаря Дацюку), а вот в меньшинстве команда играет не так хорошо, как хотелось бы её болельщикам.

Однако если в прошлые годы уральская команда стабильно успешно выступала в регулярных чемпионатах и даже ставила рекорды по победным сериям (проваливался-то Андрей Мартемьянов только в плей-офф), то сейчас дела в клубе гораздо напряжённее.

Сегодняшнее крупное поражение от ЦСКА со счётом 1:5 стало для «Автомобилиста» уже пятым подряд. При этом уральцы суммарно пропустили 19 (!) шайб, а поражение 1:5 уже не так давно было от «Торпедо». Команда проседает во всех линиях, а канадский тренер, складывается впечатление, перестал контролировать ситуацию.

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Не особо качественно помогают своему тренеру и его помощники – Герман Титов, Перри Перн и Евгений Шалдыбин. Во время матчей видна растерянность Питерса на лавке, но ведь именно в такие моменты помощники должны проявлять большую активность и максимально содействовать главному тренеру.

Вся эта нервозность передаётся на команду. Такие серии из поражений и град пропущенных шайб просто непозволительны для коллективов, ставящих перед собой большие задачи. «Автомобилист», безусловно, один из таких клубов, но падение вниз по турнирной таблице не добавляет вистов ни уральцам, ни их канадскому тренеру.

Впереди у «Автомобилиста» сложный календарь. Предстоит сыграть с «Салаватом» Юлаевым», московским «Динамо», «Ак Барсом», «Авангардом», СКА, «Магниткой». Как видите, ни одного проходного матча. Вот и посмотрим, как екатеринбуржцы справятся со свалившимися на них проблемами. Но отставка в Екатеринбурге постепенно назревает.