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Игроки московского «Динамо» Миронов и Алексеев отреагировали на смерть Антипова

Игроки московского «Динамо» Миронов и Алексеев отреагировали на смерть Антипова
Хоккей / КХЛ 0

Игроки московского «Динамо» защитник Андрей Миронов и нападающий Андрей Алексеев отреагировали на смерть заслуженного тренера России Анатолия Антипова.

«Вечная память. Покойся с миром. Пусть земля тебе будет пухом, дядя Толя», — написал Миронов в «Инстаграме».

«Покойся с миром… Пусть земля будет пухом. Вечная память, Анатолий Александрович Антипов. Спасибо за всё, дядя Толя», — написал Алексеев в «Фейсбуке».

Антипов входил в тренерский штаб московского клуба и вместе с командой стал обладателем Кубка европейских чемпионов. В декабре 2007 года был исполняющим обязанности главного тренера в первой команде. Работал в системе клуба, возглавлял вторую и молодёжную команды, был главным тренером клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Динамо» (Балашиха) и привёл команду к победе в плей-офф ВХЛ (2017). В сезоне-2019/2020 занимал должность тренера в тверском «Динамо», которое играло в ВХЛ.

Ушёл из жизни ветеран московского «Динамо», заслуженный тренер России Анатолий Антипов
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