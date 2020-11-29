Игроки московского «Динамо» Миронов и Алексеев отреагировали на смерть Антипова

Игроки московского «Динамо» защитник Андрей Миронов и нападающий Андрей Алексеев отреагировали на смерть заслуженного тренера России Анатолия Антипова.
«Вечная память. Покойся с миром. Пусть земля тебе будет пухом, дядя Толя», — написал Миронов в «Инстаграме».
«Покойся с миром… Пусть земля будет пухом. Вечная память, Анатолий Александрович Антипов. Спасибо за всё, дядя Толя», — написал Алексеев в «Фейсбуке».
Антипов входил в тренерский штаб московского клуба и вместе с командой стал обладателем Кубка европейских чемпионов. В декабре 2007 года был исполняющим обязанности главного тренера в первой команде. Работал в системе клуба, возглавлял вторую и молодёжную команды, был главным тренером клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Динамо» (Балашиха) и привёл команду к победе в плей-офф ВХЛ (2017). В сезоне-2019/2020 занимал должность тренера в тверском «Динамо», которое играло в ВХЛ.
- 29 ноября 2020
-
16:17
-
15:31
-
15:15
-
14:59
-
14:30
-
14:03
-
13:51
-
13:20
-
12:55
-
12:27
-
12:12
-
11:58
-
11:45
-
11:23
-
10:59
-
10:30
-
10:16
-
09:56
-
09:30
-
09:02
-
08:45
-
08:20
-
08:10
- 28 ноября 2020
-
23:55
-
23:35
-
23:20
-
23:15
-
22:58
-
22:33
-
22:07
-
21:48
-
21:07
-
20:46
-
20:28
-
20:25