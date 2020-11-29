«Барыс» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Спартак»

Нурсултанский «Барыс» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Барыс-Арене» в Казахстане и завершилась со счётом 2:1.



На 13-й минуте матча казахстанский хоккеист Кёртис Валк вывел хозяев вперёд. За три минуты до конца второго игрового отрезка Якоб Лилья увеличил преимущество нурсултанской команды. Ему ассистировали тот же Валк и Линус Виделль. На 55-й минуте москвичи сумели отыграть одну шайбу усилиями Сергея Широкова, забросившего с передачи Йори Лехтеря.

Следующую встречу «Барыс» проведёт дома 1 декабря с «Сочи». «Спартак» отправится в Новосибирск, где в тот же день сыграет с местной «Сибирью».