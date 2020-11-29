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«Барыс» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Спартак»

«Барыс» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Спартак»
Хоккей / КХЛ 0

Нурсултанский «Барыс» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Барыс-Арене» в Казахстане и завершилась со счётом 2:1.

На 13-й минуте матча казахстанский хоккеист Кёртис Валк вывел хозяев вперёд. За три минуты до конца второго игрового отрезка Якоб Лилья увеличил преимущество нурсултанской команды. Ему ассистировали тот же Валк и Линус Виделль. На 55-й минуте москвичи сумели отыграть одну шайбу усилиями Сергея Широкова, забросившего с передачи Йори Лехтеря.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 1
Спартак
Москва
1:0 Валк – 12:53' (5x5)   2:0 Лилья (Валк, Виделль) – 36:27' (5x5)   2:1 Широков (Лехтеря) – 54:11' (5x5)

Следующую встречу «Барыс» проведёт дома 1 декабря с «Сочи». «Спартак» отправится в Новосибирск, где в тот же день сыграет с местной «Сибирью».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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