«Салават Юлаев» объявил состав на гостевое турне. Метсола — вне заявки

Уфимский «Салават Юлаев» объявил состав на седьмое гостевое турне регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на официальном сайте клуба.



В заявку команды не попали голкипер Юха Метсола, он болен, а также защитник Шакир Мухамадуллин и нападающие Родион Амиров и Даниил Башкиров, которые отправятся в молодёжную команду.



Тренерский штаб уфимцев взял в поездку 25 хоккеистов.



Вратари: Богдан Выприцкий, Александр Скрынник, Даниил Тарасов.



Защитники: Александр Алексеев, Евгений Бирюков, Павел Коледов, Дмитрий Коробов, Филип Ларсен, Евгений Лисовец, Григорий Панин, Алексей Семёнов.



Нападающие: Данил Алалыкин, Илья Баранов, Михаил Воробьёв, Эдуард Гиматов, Маркус Гранлунд, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Дмитрий Кугрышев, Сакари Маннинен, Артём Пименов, Вячеслав Солодухин, Теэму Хартикайнен, Пётр Хохряков.



«Салават Юлаев» 30 ноября в Екатеринбурге встретится с местным «Автомобилистом» и 2 декабря в Хельсинки — с «Йокеритом».

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