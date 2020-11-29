Михайлис — о возможной отставке: не знаю об этом ничего. Сейчас лишь во второй раз услышал

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результаты домашнего матча с московским «Спартаком» (2:1).



«Если сравнивать встречи со СКА и «Спартаком», какая мне больше понравилась в плане настроя, в обоих матчах был запредельный настрой. Видно было, что команда хочет бороться, воевать, выигрывать.



Насколько сложно было настроить команду после череды неудачных матчей? Все понимали, что надо переломить это. Каждый, наверное, должен пересмотреть свою игру. Мы провели несколько собраний, чтобы к этому прийти. Нужно было что-то менять, чтобы был порядок, дисциплина.



На какое время выбыл Даррен Диц? Не знаю, скорее всего, на две-три недели.



В последние дни говорили о моей возможной отставке из клуба? Я второй раз сейчас услышал. Один вопрос мне такой задали в Санкт-Петербурге. И сейчас слышу. Я не знаю об этом ничего», — приводит слова Михайлиса Prosports.kz.

«Барыс» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Спартак»