Квартальнов — о хет-трике Доуса: такая игра Найджела для «Ак Барса» не сюрприз
Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с череповецкой «Северсталью» (5:2).
«Для нас всё сложилось хорошо. Единственное, во втором звене случилась пара наложений, немного не справились. Три шайбы Доуса не какой-то сюрприз для нас, у них вся тройка хорошо играет. Сегодня для Найджела всё сложилось хорошо. С Юдиным всё нормально, я видел его в раздевалке», — приводит слова Квартального пресс-служба КХЛ.
Напомним, что казанский «Ак Барс» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась со счётом 5:2. Доус оформил хет-трик. Причём он сделал это менее чем за 20 минут. Первую шайбу форвард забросил на 6-й минуте, а третью — на 25-й.
Хет-трик Доуса принёс «Ак Барсу» победу над «Северсталью»
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