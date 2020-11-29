СКА выменял ещё одного легионера. Зачем Питеру швед Стрёмвалль?

К особенным отношениям между СКА и ХК «Сочи» все давно привыкли. Питер частенько командирует в южный клуб молодых игроков, которые не проходят в основной состав «армейцев». Например, Руденкова, Петькова, Кукштеля, Солянникова и других. Был и переход шведского защитника Давида Рундблада, нынче выступающего в сочинском клубе далеко не лучшим образом.

В свою очередь состав СКА пополняют куда более высококлассные хоккеисты. Можно вспомнить вернувшегося из Северной Америки вратаря Михаила Бердина, права на которого сперва были обменяны из ЦСКА в ХК «Сочи» (москвичи взамен получили права на голкипера Ивана Просветова), а затем «леопарды» обменяли Бердина в Санкт-Петербург, взамен получив права на шведского центрфорварда Оскара Стена.

«Сочи» обменял в ЦСКА права на Просветова, взамен получив права на Бердина

И вот теперь между СКА и «Сочи» произошёл новый обмен. Состав СКА пополнил 26-летний шведский нападающий Мальте Стрёмвалль. Взамен на берега Чёрного моря отправились сразу три игрока из системы СКА: 24-летний защитник Владислав Валенцов, а также форварды — 23-летний Иван Володин и 23-летний Владислав Курбатов.



Конечно, ни Валенцов, ни Володин, ни Курбатов в первой команде СКА в ближайшее время не появились бы, уж больно велика конкуренция в Питере, а вот в составе сочинцев каждый из указанных вполне может выйти на лёд. Тем более что в плей-офф команда Евгения Ставровского на 90% не попадёт, а это значит, что можно смело наигрывать молодёжь.



А вот перебравшийся в клуб с берегов Невы Стрёмвалль вполне может попасть в состав и усилить коллектив Валерия Брагина. Шведский нападающий выступал за «леопардов» с начала сезона-2019/2020. Всего в составе южан он провёл 78 матчей и набрал 55 (29+26) очков.

Ставровский: базовое мастерство у Стрёмвалля и Ко на высоком уровне, в этом нет сомнений

При этом в прошлое межсезонье переговоры между Стрёмваллем и сочинцами шли очень тяжело. Скандинав рассчитывал перебраться в НХЛ, получив несколько предложений из Северной Америки, однако в результате Мальте всё же остался в России, при этом сменив агента. Но «Сочи» клуб скромный, большого бюджета у «леопардов» не было и нет. Да и высоких задач южане не решают. Но Стрёмвалль ограниченно свободный агент, поэтому в КХЛ мог подписать контракт только с сочинцами.



То, что надолго нападающий на юге России не задержался бы, легко прогнозировалось. Для ХК «Сочи», безусловно, уход Стрёмвалля стал большой потерей. Команду покинул её второй бомбардир (первый – Шмелёв). В 26 матчах нынешнего сезона Мальте набрал 16 (8+8) очков при показателе полезности «-7».



На Стрёмвалля давно поглядывали многие топ-клубы (например, ещё в межсезонье швед путём выкупа или обмена прав мог оказаться в «Авангарде» или московском «Динамо»), а учитывая тот факт, что приближается дата закрытия трансферного окна в КХЛ, интерес к Стрёмваллю постепенно увеличивался.

Скоро в КХЛ начнутся обмены. Семь игроков, которые могут пополнить топ-клубы Сделки обязательно будут. У ведущих команд лиги осталось не так много времени, чтобы решить кадровые вопросы.

В результате СКА решил не ждать и забрать хоккеиста в свои ряды прямо сейчас. В Санкт-Петербурге теперь семь легионеров, но ни с кем из иностранцев, по нашей информации, в команде Валерия Брагина в ближайшее время расставаться не собираются. Значит, шанс получат все, а тренерскому штабу придётся прибегнуть к ротации и принимать решения, кого из легионеров выпускать на каждый отдельно взятый матч.



Не стоит забывать, что в ближайшее время «армейцам» придётся играть более опытным составом, так как сразу семь человек уезжают в расположение молодёжной сборной России для подготовки к чемпионату мира. Плюс по-прежнему травмированы Галимов и Тимкин.



Интересно и то, что в плане попадания в жёсткий потолок зарплат никаких проблем у СКА нет. Более того, там ещё остаётся место. В этой связи в Питере решили создать конкуренцию среди иностранцев, повысить её до максимального уровня.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Место в заявке, конечно, не резиновое, в связи с чем СКА, как нам стало известно, придётся отказаться от нападающего Михаила Мальцева. Он, как и Тренин с Бердиным и Завгородним, арендован у североамериканской команды. Поэтому не стоит преувеличивать и говорить, у СКА по несколько человек на каждую позицию. Потери есть, и «армейцы» стараются их компенсировать.



Понаблюдать за игрой Стрёмвалля в СКА будет очень интересно. Посмотрим, сможет ли скандинав перестроиться и демонстрировать такую же результативность в топ-клубе, где нужно выгрызать своё место в составе и всерьёз конкурировать с другими иностранными игроками.