Буцаев: «Трактор» — грозный соперник в игре в меньшинстве

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги встречи с челябинским «Трактором» (5:3).
«Прежде всего болельщиков и ребят поздравляю с победой, с нужной победой. Хочу выразить благодарность команде. Мы понимали, что после выездных матчей будет трудно и в физическом, и в психологическом плане. Тем не менее мы сегодня достаточно хорошо сыграли, не так, как в предыдущем матче, допустили намного меньше ошибок, более чётко сыграли в обороне. И мотивация присутствовала, да и разбирали игру соперника — как и любая другая команда нашу. Повторюсь, ребята сделали меньше ошибок. Правда, расслабились, и за это соперник нас наказал. Но в третьем периоде мы сумели сыграть правильно, по счёту. Что касается третьего гола в наши ворота, то ребята не до конца поняли, что «Трактор» — грозный соперник именно в игре в меньшинстве», — приводит слова Буцаева пресс-служба КХЛ.
- 30 ноября 2020
-
12:11
-
11:44
-
11:17
-
10:55
-
10:31
-
10:17
-
09:45
-
09:12
-
08:37
- 29 ноября 2020
-
23:50
-
23:29
-
22:55
-
22:40
-
22:20
-
21:59
-
21:30
-
21:00
-
20:39
-
20:32
-
20:21
-
20:02
-
19:40
-
19:28
-
19:24
-
19:22
-
19:22
-
19:15
-
18:39
-
18:22
-
18:11
-
18:03
-
17:39
-
17:18
-
16:55
-
16:43