Буцаев: «Трактор» — грозный соперник в игре в меньшинстве

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги встречи с челябинским «Трактором» (5:3).



«Прежде всего болельщиков и ребят поздравляю с победой, с нужной победой. Хочу выразить благодарность команде. Мы понимали, что после выездных матчей будет трудно и в физическом, и в психологическом плане. Тем не менее мы сегодня достаточно хорошо сыграли, не так, как в предыдущем матче, допустили намного меньше ошибок, более чётко сыграли в обороне. И мотивация присутствовала, да и разбирали игру соперника — как и любая другая команда нашу. Повторюсь, ребята сделали меньше ошибок. Правда, расслабились, и за это соперник нас наказал. Но в третьем периоде мы сумели сыграть правильно, по счёту. Что касается третьего гола в наши ворота, то ребята не до конца поняли, что «Трактор» — грозный соперник именно в игре в меньшинстве», — приводит слова Буцаева пресс-служба КХЛ.

«Нефтехимик» прервал серию из двух поражений, одержав домашнюю победу над «Трактором»