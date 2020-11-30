Грубец: матч с «Куньлунем» был особенным для меня, мне нужно было хорошо настроиться

Вратарь «Авангарда» Шимон Грубец подвёл итоги встречи с «Куньлунем» (2:1).
«Этот матч, конечно, был особенным для меня. Я знаю абсолютно каждого игрока «Куньлуня», каждого из персонала команды. Я провёл в клубе полтора года и хочу поблагодарить всех за возможность выступать в КХЛ. Теперь же моя новая семья — «Авангард», и мне, разумеется, очень хотелось победить. Это случилось, так что я крайне счастлив!
Добавило ли трудностей, что игроки «Куньлуня» знают всё обо мне? Да, и я видел, как временами они старались бросать мне в одно и то же место. Благодаря этому мне было чуть легче читать их, я понимал, что будет в следующий момент. Прямо в ходе матча мы перекинулись парой слов с Бондрой, он сказал: «Я тебе забью!» — а я только улыбнулся в ответ. Так что всё было нормально. Перед самим матчем у меня особенно не было времени думать на эту тему. Мне нужно было хорошо настроиться и быть уверенным в том, что на льду будет всё в порядке.
Удивил ли соперник чем-нибудь? Сюрпризов не было. Я знаю, как играет «Куньлунь»: они показывают быстрый хоккей с большим количеством борьбы и бросков. Так что удивляться было нечему, я всё это и так ожидал увидеть. Эта команда знает, как противостоять сильным соперникам, и мы увидели это», — приводит слова Грубеца пресс-служба омского клуба.
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