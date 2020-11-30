Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин выбыл до конца декабря, сообщается на официальном сайте бело-голубых.



Последний раз форвард выходил на лёд 28 ноября в матче с хабаровским «Амуром». Игровое время Кулёмина составило 2 минуты 36 секунд.



Кроме того, в лазарете московской команды находятся нападающие Владимир Брюквин, Иван Игумнов (оба — до середины декабря), Теэму Пулккинен (до начала декабря), а также защитник Михаил Григорьев (до конца декабря).



В нынешнем сезоне 30-летний Кулёмин принял участие в 26 встречах регулярного чемпионата КХЛ, забросив три шайбы и отдав три результативные передачи при показателе полезности «-3» и 14 минутах штрафного времени. Нападающий выступает за «Динамо» с 2018 года.

Нападающий московского «Динамо» Брюквин выбыл до середины декабря