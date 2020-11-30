Грубец: в «Куньлуне» сказали — здесь ты звезда, а в «Авангарде» будешь никем

Голкипер омского «Авангарда» Шимон Грубец прокомментировал свой переход из «Куньлунь Ред Стар» в омский клуб.



«Я рад, что снова оказался в команде, у которой большие амбиции. То же самое было, когда я играл в Чехии за «Тршинец». Когда я последний раз играл с «Авангардом», то подколол Иржи Секача, сказав, что у них самый красивый логотип в КХЛ. Очевидно, он мне так понравился, что теперь я ношу его сам.



Мой переход из «Куньлуня» в «Авангард» был настолько неожиданным, что я даже не мог заснуть. За несколько дней до этого появились признаки интереса «Авангарда» ко мне. Я хотел, чтобы всё получилось, но поначалу не придал этому большого значения. После матча в Уфе, когда мы проиграли в овертайме, мне написал агент и попросил, чтобы я немедленно подошёл к телефону. А он пишет это только тогда, когда случаются очень важные моменты. Он сказал, что «Авангард» во мне очень заинтересован, это оказалось правдой.



Конечно, всё было непросто, учитывая ситуацию в «Куньлуне». У нас была договорённость с генеральным менеджером, что меня отпустят, если появится предложение от хорошего клуба, но этого человека там уже нет, работает новый. Однажды мне казалось, что всё уже провалилось. Мы ходили на рыбалку с Шикиным, и он мне сказал, что «Авангард» уже подписал финского вратаря. Я позвонил агенту, спросил об этом, но агент ничего не знал. Шикин говорил, что это проверенная информация. А через день мне позвонил агент, просил отправить данные паспорта, потому что сделка закрутилась. После этого мне позвонил генменеджер «Куньлуня» и сказал: «Здесь ты звезда, а в «Авангарде» ты будешь никем», — приводит слова Грубеца Blesk.

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