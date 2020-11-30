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ХК «Сочи» расторг контракт с Александром Конновым

ХК «Сочи» расторг контракт с Александром Конновым
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» расстался с нападающим Александром Конновым. Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон, сообщается на официальном сайте южан.

26-летний форвард пополнил состав клуба в межсезонье, однако за основную команду «Сочи» не провёл ни одной встречи в регулярном чемпионате КХЛ. В составе ижевской «Ижстали», являющейся клубом-партнёром южан в ВХЛ, форвард сыграл 21 матч и набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-11».

Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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