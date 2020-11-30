Победный гол Гранлунда после шикарной передачи Хартикайнена

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд после роскошной передачи Теэму Хартикайнена. Это 12-й гол 27-летнего нападающего в нынешнем сезоне.

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Екатеринбургский клуб проиграл шестой раз кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 3 декабря дома встретится с московским «Динамо», а «Салават Юлаев» 2 декабря в Хельсинки — с финским «Йокеритом».