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Победный гол Гранлунда после шикарной передачи Хартикайнена

Победный гол Гранлунда после шикарной передачи Хартикайнена
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд после роскошной передачи Теэму Хартикайнена. Это 12-й гол 27-летнего нападающего в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Екатеринбургский клуб проиграл шестой раз кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 3 декабря дома встретится с московским «Динамо», а «Салават Юлаев» 2 декабря в Хельсинки — с финским «Йокеритом».

Гол Гранлунда в овертайме принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Автомобилистом»
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