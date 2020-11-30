Кирилл Капризов прилетит в Миннеаполис в среду

Новичок «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в среду, 2 декабря, прилетит в Миннеаполис, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Майкл Руссо. Форвард будет искать себе жильё и начнёт процесс акклиматизации в новом месте.
Напомним, 23-летний россиянин заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка. При этом первый год контракта форварда сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения.
Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде Капризов провёл год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и сделал 137 результативных передач.
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