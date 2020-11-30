Питерс: неприятно проигрывать шесть раз подряд, но я не чувствую давления от руководства

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:1 ОТ).

«Мы сегодня не реализовали много возможностей, не забросили нужную шайбу. Сегодня соперник очень хорошо сыграл на отскоках, мы не смогли забросить с подбора. Не получилось сегодня и забросить в большинстве, особенно последний розыгрыш, когда у нас были опасные моменты. Соперник очень хорошо подготовился, было много борьбы в средней зоне. Нам приходилось совершать много действий без шайбы.

Никакого давления со стороны руководства я не чувствую. Хотя очень неприятно проигрывать шесть раз подряд. Увы, мы дважды проиграли в овертайме. Такие моменты бывают, когда приходится проходить через непростые ситуации. Приятные моменты – возвращение Холланда и Мамкина. Я очень многое узнал о своей команды за эти матч», — приводит слова Питерса пресс-служба лиги.