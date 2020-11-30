Паутов: игра с рижским «Динамо» была равной до последней минуты, ребята проявили характер

Защитник «Витязя» Юрий Паутов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:1).

«Игра была равной до последней минуты, все ребята проявили характер. У нас получилось взять инициативу в свои руки, что сказалось уже и на третьем периоде.

Да, у меня в карьере уже были голы в пустые ворота, но ещё в Высшей лиге. А в КХЛ – только на тренировках», — приводит слова Паутова пресс-служба лиги.

Это третий кряду проигрыш латвийского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Динамо» в Риге — с челябинским «Трактором». Обе встречи состоятся 3 декабря.

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