Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу не сыграет с «Авангардом» из-за травмы
Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом», информирует «Спорт Бизнес Online». Встреча состоится сегодня, 1 декабря, начало матча в Балашихе — в 17:00 мск.
Как сообщили изданию в пресс-службе казанского клуба, канадский нападающий на полетел с командой в Москву из-за травмы верхней части тела. Сроки восстановления 32-летнего хоккеиста остаются неизвестными.
В нынешнем сезоне Азеведо пропустил только два матча. Нападающий провёл 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 17 результативных передач при нейтральном показателе полезности и 24 минутах штрафного времени. Контракт Азеведу с «Ак Барсом» действует до 2021 года.
Азеведу – о первом голе за 15 матчей: мне странно так долго не забивать
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