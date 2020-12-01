Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу не сыграет с «Авангардом» из-за травмы

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом», информирует «Спорт Бизнес Online». Встреча состоится сегодня, 1 декабря, начало матча в Балашихе — в 17:00 мск.

Как сообщили изданию в пресс-службе казанского клуба, канадский нападающий на полетел с командой в Москву из-за травмы верхней части тела. Сроки восстановления 32-летнего хоккеиста остаются неизвестными.

В нынешнем сезоне Азеведо пропустил только два матча. Нападающий провёл 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 17 результативных передач при нейтральном показателе полезности и 24 минутах штрафного времени. Контракт Азеведу с «Ак Барсом» действует до 2021 года.