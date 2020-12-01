Тренер «Ак Барса» — о матче с «Авангардом»: абсолютно всё равно, кто выходит в их форме

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом», который состоится сегодня, 1 декабря. Начало встречи в Балашихе — в 17:00 мск.

«Авангард» – организованная, быстрая команда. Понимаем, что они будут идти на ворота, нам нужно быть внимательными в обороне и играть как можно проще в своей зоне. У соперника хорошее меньшинство, они на первом месте в лиге по этому показателю. Опять же, хорошая оборона, которую нужно будет взламывать, нападающие должны больше идти на ворота. Мы им не забили в прошлом матче, поэтому для нас это вызов. Готовимся к хорошей и быстрой игре.

Мы будем отталкиваться от своей модели игры, чтобы мы совершали как можно меньше ошибок и избегали потерь. У соперника быстрые нападающие, которые сразу срываются в контратаку. Нужно убрать эти потери и внимательно сыграть под воротами, потому что в прошлой игре они нам забили все три гола с пятака.

У них травмирован Толчинский? Мы на это не обращаем внимания. Нам абсолютно всё равно, кто выходит в их форме. Есть соперник, которого нужно обыграть», — цитирует Горбенко пресс-служба казанского клуба.