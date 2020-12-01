Науменков: в «Салавате» встретил много знакомых. Хороший коллектив, очень приятно

Новичок «Салавата Юлаева» защитник Михаил Науменков прокомментировал переход в уфимский клуб.

«Матч с «Автомобилистом»? В принципе провели хороший матч, вратарь сыграл хорошо, бригады большинства, меньшинства – все молодцы, старались и в итоге выиграли матч. Отлично для меня начать с победы.

Поддерживали ли партнёры перед матчем? Да, после перехода, когда всё получилось, сразу написали некоторые ребята, поздравили и сказали, что ждут. Когда приехал, встретил много знакомых, хороший коллектив, очень приятно. Жарков, Кугрышев и Панин? Да, я много с ними проработал, очень приятно видеть их снова.

Успел ли обсудить свою роль с Томи Лямся? Да, с ним поговорили. Он мне объяснил некоторые тактические моменты для начального этапа, ещё не всё, но слишком большая информация сразу тоже может пойти во вред. А основные моменты рассказали.

Насколько комфортно чувствовал себя в паре с Павлом Коледовым? Отлично, всё началось с раскатки, на льду. Вышел с ним с утра, и не было никакого дискомфорта, наоборот, была какая-то взаимосвязь, друг друга понимали. Он мне сразу подсказал, что надо сделать, куда пойти, поехать, более тактические моменты, и получилось сразу влиться на льду.

Почему выбрал 33-й игровой номер? В принципе мне все номера в категории «30» почему-то нравятся (улыбается). Не знаю, уже как-то привык к номеру с тридцаткой. В Уфе был свободным 33-й номер, с ним меня ничего не связывало, просто приятная цифра, и всё», — приводит слова Науменкова пресс-служба уфимской команды.