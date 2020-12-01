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Знарок: не хватает завершающего броска, хотя моменты есть. Нужен «мусорный» гол

Знарок: не хватает завершающего броска, хотя моменты есть. Нужен «мусорный» гол
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение своей команды в выездном матче в Новосибирске с «Сибирью» (0:2).

«Чего не хватает команде в последних матчах? Завершающего броска. Вроде бы моменты есть неплохие, но как-то так… Чтобы переломить эту ситуацию, нужен «мусорный» гол. Сегодня у нас вышел Юсе, но играл больше на морально-волевых. У нас есть определённые проблемы с составом — у нас три защитника травмированы, Вишневский, Кутейкин, Пивцакин. Центральный тоже травмирован. Мы одним и тем же составом играем много матчей. Может быть, к домашним матчам должен поправиться Ганзл, но из защитников никого не ждём.

Никишин не получает допуск от ИИХФ на международные турниры? Это по игре вопрос? Мы не можем обсуждать медицинские темы», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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