Крикунов – о 2:6: очень некрасивое поражение «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:6).

«Очень некрасивое поражение «Динамо». Сегодня по-настоящему сражались только наши фанаты, от первой до последней минуты они поддерживали команду, а команда сделала очень мало для победы. Сергеев допустил грубейшие ошибки и устроил нам два гола. Получили пару шайб на сменах, всё от собственного невнимания. Может быть, уже накопилась усталость.

17 голов в 4 матчах пропустили? Думаю, это усталость. Мы играли четыре матча через день, потом сегодняшний матч, следом ещё две встречи через день. Вы же видите, не только мы так проваливаемся. Многие команды вроде играют-играют, а потом раз — и провал. Даже ЦСКА проигрывает дома. Сложный чемпионат и сложный сезон, такого ещё не было. Это даёт о себе знать», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.