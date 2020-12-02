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Тихонов: нам нужно улучшить игру. Мы способны обыграть «Авангард», у нас есть потенциал

Тихонов: нам нужно улучшить игру. Мы способны обыграть «Авангард», у нас есть потенциал
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:3).

«Это не тот результат, который мы хотели. Второй раз мы проигрываем «Авангарду», не забивая голы – это проблема. Мы создали больше моментов, чем в прошлой очной игре. Когда не забиваешь – невозможно выиграть. Это нужно исправить. Как я уже сказал, моментов у нас было больше, чем неделю назад в Москве. Здесь вопрос в реализации. Вратарь нам давал шанс вернуться в игру, поэтому дело в нас. Нам некого винить, кроме себя.

Это важные матчи, можно сказать, как игры плей-офф. Всегда обидно проигрывать сопернику, который наверху таблицы, играет в хороший хоккей. Очки в таких матчах в два раза важнее. Не просто хочется выиграть, а хочется найти тот хоккей, который поможет выиграть. Мы способны обыграть эту команду, у нас есть потенциал, отличный состав. Нам нужно посмотреть на себя, улучшить свою игру, выйти вместе и сыграть лучше, чем в последних двух матчах с «Авангардом», — цитирует Тихонова пресс-служба казанского клуба.

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