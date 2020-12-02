Баранцев: адаптировался к системе «Локомотива», сейчас всё складывается хорошо

Защитник «Локомотива» Денис Баранцев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (5:1).

«Начало матча было тяжёлым, «Северсталь» хорошо бежала. На нас давило то, что мы давно не могли победить в основное время. Мы добавляли с каждым периодом, импульсом стала успешная игра втроём против пятерых. Я адаптировался к системе «Локомотива», но ещё есть, куда расти. Сейчас всё складывается хорошо, нужно продолжать работать и доказывать своей игрой», — цитирует Баранцева пресс-служба КХЛ.

Это третий кряду проигрыш череповецкого клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Северсталь» в Риге — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 4 декабря.