Баранцев: адаптировался к системе «Локомотива», сейчас всё складывается хорошо
Защитник «Локомотива» Денис Баранцев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (5:1).
«Начало матча было тяжёлым, «Северсталь» хорошо бежала. На нас давило то, что мы давно не могли победить в основное время. Мы добавляли с каждым периодом, импульсом стала успешная игра втроём против пятерых. Я адаптировался к системе «Локомотива», но ещё есть, куда расти. Сейчас всё складывается хорошо, нужно продолжать работать и доказывать своей игрой», — цитирует Баранцева пресс-служба КХЛ.
Это третий кряду проигрыш череповецкого клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Северсталь» в Риге — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 4 декабря.
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