Армстронг: хотим, чтобы в этот раз Тарасенко вернулся надолго и играл ещё много лет

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал о восстановлении форварда Владимира Тарасенко после перенесённой в сентябре операции на плече.
«Срок его восстановления составляет пять месяцев, так что в начале февраля его состояние вновь будет оценено. Я вижу, как он проходит реабилитацию на арене. Он выглядит отлично и пребывает в хорошем расположении духа. Вообще, в такой ситуации торопиться не хочется.
В данном случае мы не хотим принимать необдуманные решения. Владимир – прекрасный, очень талантливый игрок, который добавляет нашей команде такой динамичности, на которую мало кто в лиге способен.
Так что мы хотим убедиться, что когда он вернётся, в этот раз это будет надолго. Он провёл в лиге уже много лет, и мы хотим, чтобы он играл ещё много лет после этого», – цитирует Армстронга пресс-служба НХЛ.
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