Иван Федотов: у меня финские корни, но не вижу смысла делать гражданство. Я россиянин

Голкипер «Трактора» Иван Федотов рассказал о своих финских корнях и отношении к этой стране.

«Действительно, мама родила меня в Финляндии. Там мои корни, там жили прабабушка и прадедушка, да и у мамы девичья фамилия финская. Не знаю, почему везде пишут Санкт-Петербург. Наверное, потому что я там жил очень долго.

Знаю ли финский? Только некоторые фразы. С тренером вратарей «Трактора» Симо Вехвиляйненом говорим на английском – так проще, и Рома Вилл тоже понимает. Есть ли финское гражданство? Нет, и я не вижу смысла в том, чтобы его делать. Да, у меня финские корни и родственники там есть, но я россиянин и всю жизнь живу в России. В Финляндию приезжаю в отпуск, чтобы побыть на природе, эмоционально разгрузиться. Это отличная страна для спокойного отдыха», — цитирует Федотова пресс-служба КХЛ.