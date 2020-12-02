Линус Умарк оштрафован на 2 тыс. швейцарских франков за симуляцию

Форвард «Серветта» Линус Умарк оштрафован на 2000 швейцарских франков за симуляцию в матче регулярного чемпионата Швейцарии с «Рапперсвилль-Йона Лэйкерс». Аналогичным денежным штрафом наказан нападающий «Лугано» Марк Аркобелло.

Видео момента с симуляцией Умарка можно посмотреть на сайте swisshockeynews.ch.

Напомним, в апреле у хоккеиста завершился контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым». Умарк выступал за «Салават» с 2015 года, побив несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом».



В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Умарк принял участие в 59 матчах, записав на свой счёт 54 (12+42) балла при показателе полезности «-1» и 61 минуте штрафа.