Московское «Динамо» взяло 27 игроков на выезд по маршруту Екатеринбург — Уфа

Московское «Динамо» объявило состав, в котором команда Владимира Крикунова отправилась на матчи с «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым». На выезд отправились 27 хоккеистов.
Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов.
Защитники: Егор Аланов, Егор Зайцев, Сергей Бойков, Андрей Миронов, Андрей Сергеев, Кирилл Лямин, Михал Чайковски, Юусо Хиетанен, Артём Волков.
Нападающие: Даниил Тарасов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Яшкин, Оскар Линдберг, Магнус Пяаярви-Свенссон, Владислав Ефремов, Никита Попугаев, Иван Муранов, Илья Шипов, Илья Круглов, Егор Брызгалов, Иван Дидковский, Олег Зайцев, Семён Панкратов.
Бело-голубые начинают пятиматчевую выездную серию, однако после матча с «Салаватом» команда Крикунова вернётся в Москву.
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