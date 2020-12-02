Московское «Динамо» взяло 27 игроков на выезд по маршруту Екатеринбург — Уфа

Московское «Динамо» объявило состав, в котором команда Владимира Крикунова отправилась на матчи с «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым». На выезд отправились 27 хоккеистов.

Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов.



Защитники: Егор Аланов, Егор Зайцев, Сергей Бойков, Андрей Миронов, Андрей Сергеев, Кирилл Лямин, Михал Чайковски, Юусо Хиетанен, Артём Волков.



Нападающие: Даниил Тарасов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Яшкин, Оскар Линдберг, Магнус Пяаярви-Свенссон, Владислав Ефремов, Никита Попугаев, Иван Муранов, Илья Шипов, Илья Круглов, Егор Брызгалов, Иван Дидковский, Олег Зайцев, Семён Панкратов.



Бело-голубые начинают пятиматчевую выездную серию, однако после матча с «Салаватом» команда Крикунова вернётся в Москву.