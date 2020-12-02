Рижское «Динамо» поместило в список отказов форвардов Митчелла, Уайта и Комарека

Рижское «Динамо» поместило в список отказов трёх иностранных форвардов — Зака Митчелла, Мэтта Уайта и Константина Комарека. В течение 48 часов любая команда лиги может забрать хоккеистов в свою организацию.

27-летний Митчелл в нынешнем сезоне провёл 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил шесть шайб и сделал три результативные передачи при показателе полезности "-7" и шести минутах штрафного времени.

31-летний Уайт в 16 матчах регулярки отметился пятью голевыми передачами, при этом полезность американского нападающего составила "-11".

28-летний Комарек в этом сезоне дебютировал в КХЛ. Австрийский форвард провёл 15 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков при полезности "-10" и четырёх штрафных минутах.