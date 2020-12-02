Бардаков: Ларионов всегда поддерживает игроков молодёжки, даже если совершаем ошибки

Нападающий «Витязя» Захар Бардаков рассказал о подготовке к молодёжному чемпионату мира.



«В том, что болельщики ждут непременно золота от нашей молодёжки, больше давления или поддержки всей страны? Это зависит от каждого игрока отдельно, кто как реагирует. Для меня никакого давления нет, надо просто выходить и играть с чистым сердцем, играть всей душой, и всё должно получиться.



Даёт ли России преимущество то, что у нас все игроки более-менее с игровой практикой, помноженной на мастерство? Безусловно, это хорошо, тем более мы все вместе съездили на финский этап Евротура. Вообще, в нашей команде все отлично общаются, мы все знаем друг друга с 15 лет, были в юниорских сборных, так что у нас сплочённый коллектив.



Можно ли сказать, что сборная 2001 года рождения самая сбалансированная за последние годы, без перекосов в составе? У нас много ребят и 2002 года. Я бы не сказал, что до этого были плохие или несбалансированные сборные. Все команды были хороши, и сейчас поспешные выводы и оценки делать не стоит. Всё будет определяться лишь тем, какое место мы займём на турнире.



Как главный тренер молодёжной сборной Игорь Ларионов выстроил работу в команде? Игорь Николаевич всегда на позитиве, ходит всё время с нами — шутит, придумывает всё новые и новые прикольные прозвища. С ним очень интересно работать. Всё спокойно, позитивно, без нервов. Нет негатива, мы знаем, что он нас всегда поддержит, даже если ты совершишь ошибку. Ну и нельзя, конечно, не отметить и остальной тренерский штаб, у нас постоянно идёт хорошая работа на лавке. Было очень приятно на Евротуре — все тренеры двигаются, подсказывают, занимаются своим делом, и ты ловишь реальный кайф, находясь в такой обстановке», — приводят слова Бардакова «Известия».

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