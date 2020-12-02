Беттмэн: НХЛ не ведёт переговоры и не пытается пересмотреть коллективное соглашение

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал информацию о том, что лига предложила профсоюзу внести поправки в коллективное соглашение, а также о дате старта нового сезона.
«Мы не ведём переговоры и не пытаемся пересмотреть соглашение. Мы абсолютно недвусмысленно говорили с игроками о том, что не пытаемся изменить его.
Работа в направлении начала сезона 1 января 2021 года продолжается. На неё во многом влияет то, что мы слышим от медицинских экспертов», — приводит слова Беттмэна журналист Sportsnet Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».
Беттмэн также отметил, что НХЛ ищет способ избежать «нагрузки на систему», потому что игрокам будут платить более 50% от зарплаты в соответствии с меморандумом о взаимопонимании.
Кроме того, комиссионер отметил, что в будущем сезоне основное внимание будет уделяться тому, чтобы вернуться к нормальному состоянию к следующей осени с помощью вакцинации. Беттмэн надеется, что НХЛ сможет «вернуться к нормальному состоянию к сезону-2021/2022», и он «полон оптимизма» в этом отношении.
- 2 декабря 2020
-
23:32
-
23:22
-
22:51
-
22:38
-
22:33
-
22:24
-
21:56
-
21:42
-
21:17
-
20:37
-
20:26
-
20:06
-
19:51
-
19:39
-
18:48
-
18:08
-
18:01
-
17:30
-
17:15
-
16:25
-
15:39
-
15:29
-
15:10
-
15:05
-
14:51
-
14:35
-
14:13
-
14:05
-
14:00
-
13:47
-
13:43
-
13:30
-
13:03
-
12:53
-
12:36