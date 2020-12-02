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Беттмэн: НХЛ не ведёт переговоры и не пытается пересмотреть коллективное соглашение

Беттмэн: НХЛ не ведёт переговоры и не пытается пересмотреть коллективное соглашение
Хоккей / НХЛ 0

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал информацию о том, что лига предложила профсоюзу внести поправки в коллективное соглашение, а также о дате старта нового сезона.

«Мы не ведём переговоры и не пытаемся пересмотреть соглашение. Мы абсолютно недвусмысленно говорили с игроками о том, что не пытаемся изменить его.

Работа в направлении начала сезона 1 января 2021 года продолжается. На неё во многом влияет то, что мы слышим от медицинских экспертов», — приводит слова Беттмэна журналист Sportsnet Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».

Беттмэн также отметил, что НХЛ ищет способ избежать «нагрузки на систему», потому что игрокам будут платить более 50% от зарплаты в соответствии с меморандумом о взаимопонимании.

Кроме того, комиссионер отметил, что в будущем сезоне основное внимание будет уделяться тому, чтобы вернуться к нормальному состоянию к следующей осени с помощью вакцинации. Беттмэн надеется, что НХЛ сможет «вернуться к нормальному состоянию к сезону-2021/2022», и он «полон оптимизма» в этом отношении.

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