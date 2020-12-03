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Рантанен: коронавирус? Я пока выжил, но информации о начале тренинг-кемпа нет никакой

Рантанен: коронавирус? Я пока выжил, но информации о начале тренинг-кемпа нет никакой
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен рассказал о своей подготовке к старту нового сезона НХЛ.

«Никакой информации о начале тренинг-кемпа мне не поступало. Прежняя информация слишком часто менялась. Мы на связи с представителем клуба, но пока от него ничего не слышно. Так что продолжаю заниматься самостоятельно. Всё это похоже на летнюю тренировку, просто в другой месяц. Лёд хороший, всё нормально. Коронавирус? Я пока выжил», — приводит слова Рантанена Iltalehti.

В минувшем сезоне 24-летний Рантанен пропустил значительную часть регулярного чемпионата из-за травмы. В регулярке финский форвард сыграл 42 матча, в которых забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи. В 15 встречах плей-офф Микко набрал 21 (7+14) очко.

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