Волков: в октябре стало очевидно, что вратарская позиция «Авангарда» нуждается в усилении

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал переход голкипера Эмиля Гарипова в московское «Динамо».

«В октябре стало очевидно, что вратарская позиция нашей команды нуждается в усилении. Несмотря на то что по статистике наши голкиперы были в топе КХЛ, мы в каждом матче недобирали очков, не было ощущения стопроцентной надёжности на последнем рубеже – нельзя сказать, что только по причине «вратарских» шайб, команда в целом мало забивала, однако мы приняли решение усилить конкуренцию среди наших голкиперов.

Очевидно, это пошло на пользу. В последних играх наша вратарская бригада показала себя уверенно. Однако в этой ситуации нам необходимо было принять непростое решение, поскольку держать три вратаря в коллективе означает лишить игровой практики кого-то из них. В итоге поступило предложение об обмене из «Динамо», и мы отпускаем Эмиля Гарипова, говорим ему спасибо за отличную работу и профессиональное отношение к делу.

Хочу подчеркнуть, что за всё это время у Эмиля ни разу не было никаких конфликтов и противоречий ни с партнёрами по команде, ни с тренерами, ни с руководством. Мы желаем Эмилю и его семье только добра и новых побед!» — приводит слова Волкова пресс-служба клуба.