Крикунов: вратари «Динамо» будут играть по очереди, нет речи о работе Ерёменко тренером

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (7:2).

«После поражения неприятного собрались. Сыграли очень строго: удалялись немного и в обороне действовали надёжно. Быстрые три гола определили нашу победу. В третьем периоде пропустили гол, и небольшая «напряга» пошла. Тарасов остановил наступательный порыв хозяев. Хозяева разыграли в большинстве старый советский вариант. Сейчас так не разыгрывают уже, и мы не были готовы к этому.

Линдберг вышел на свой уровень? Я думаю, он может играть и посильнее. Есть немножко вопросов.

Обмен Гарипова? Нам нужно три взрослых вратаря. Думаю, что сейчас они будут играть по очереди. А в плей-офф будет играть тот, кто лучше себя проявит. Нет ли речи о переходе Ерёменко на роль тренера вратарей? Нет», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.