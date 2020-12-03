Магнус Пяаярви набрал первое очко в составе московского «Динамо»

Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась с разгромным счётом 7:2 (3:0, 1:0, 3:2) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
Новичок бело-голубых Магнус Пяаярви набрал первое результативное очко в составе новой команды. Он ассистировал Оскару Линдбергу в эпизоде с четвёртым голом «Динамо».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, Пяаярви 30 ноября пополнил состав столичного клуба в результате обмена с ярославским «Локомотивом». «Железнодорожники» получили форварда Теэму Пулккинена.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 5 декабря в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Автомобилист» 6 декабря в Казани — с «Ак Барсом».
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