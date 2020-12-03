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«Металлург» впервые с сезона-2014/2015 выиграл у СКА два матча в регулярке КХЛ

«Металлург» впервые с сезона-2014/2015 выиграл у СКА два матча в регулярке КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Таким образом, уральский клуб впервые с 2017 года обыграл «армейцев» в домашнем матче. Кроме того, «Металлург» впервые с сезона-2014/2015 выиграл у СКА два матча регулярного чемпионата КХЛ. Напомним, 7 ноября «Магнитка» в Санкт-Петербурге обыграла СКА со счётом 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 7 декабря в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а СКА 5 декабря в Челябинске — с местным «Трактором».

Магнитогорский «Металлург» продлил серию побед, обыграв дома СКА
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