«Витязь» проиграл «Торпедо» в домашнем матче КХЛ
Нижегородское «Торпедо» обыграло «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу подопечных Дэвида Немировски.
По два очка в составе победителей набрали Иван Чехович (1+1) и Крис Уайдман (0+2). Голкипер «Торпедо» Андрей Тихомиров отразил 34 броска. Шайбы у «Витязя» забросили Маттиас Теденбю и Фёдор Малыхин.
Это пятая победа нижегородского клуба в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 5 декабря в гостях встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Витязь» 6 декабря в Нур-Султане — с казахстанским «Барысом».
КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2020, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Марин (Уайдман, Чехович) – 15:50' (5x5) 0:2 Мили (Жафяров) – 16:44' (5x5) 0:3 Чехович (Уайдман, Шварц) – 35:06' (5x3) 1:3 Теденбю (Дэнфорт, Пыленков) – 39:59' (5x5) 2:3 Малыхин (Воронков, Моисеев) – 54:55' (5x5)
Рекомендуем вам
- 3 декабря 2020
-
21:59
-
21:52
-
21:41
-
20:36
-
20:31
-
20:23
-
20:05
-
20:01
-
19:45
-
19:37
-
19:28
-
19:20
-
19:14
-
18:39
-
18:35
-
18:32
-
18:31
-
18:27
-
18:18
-
18:05
-
18:01
-
17:56
-
17:50
-
17:41
-
17:22
-
16:58
-
16:47
-
16:12
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:23
-
14:15
-
14:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам