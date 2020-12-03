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«Витязь» проиграл «Торпедо» в домашнем матче КХЛ

«Витязь» проиграл «Торпедо» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» обыграло «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

По два очка в составе победителей набрали Иван Чехович (1+1) и Крис Уайдман (0+2). Голкипер «Торпедо» Андрей Тихомиров отразил 34 броска. Шайбы у «Витязя» забросили Маттиас Теденбю и Фёдор Малыхин.

Это пятая победа нижегородского клуба в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 5 декабря в гостях встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Витязь» 6 декабря в Нур-Султане — с казахстанским «Барысом».

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2020, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Марин (Уайдман, Чехович) – 15:50' (5x5)   0:2 Мили (Жафяров) – 16:44' (5x5)   0:3 Чехович (Уайдман, Шварц) – 35:06' (5x3)   1:3 Теденбю (Дэнфорт, Пыленков) – 39:59' (5x5)   2:3 Малыхин (Воронков, Моисеев) – 54:55' (5x5)
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