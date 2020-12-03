ЦСКА впервые за 10 лет проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче

Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.
Впервые за 10 лет белорусскому клубу удалось в гостях обыграть «армейцев». Последний раз минчане побеждали ЦСКА в Москве 15 ноября 2010 года. Тогда «Динамо» под руководством Марека Сикоры выиграло со счётом 5:2.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, счёт в личном противостоянии команд в официальных матчах КХЛ стал 27-6 в пользу «армейцев». В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 9 декабря дома встретится с московскими одноклубниками, а ЦСКА 8 декабря в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо».
- 3 декабря 2020
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