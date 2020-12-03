Квартальнов: матч с «Нефтехимиком» прошёл здорово, все линии сыграли на хорошем уровне

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (6:1).

«Для нас получилась хорошая игра — забили в большинстве, мало пропустили. Хотел бы поблагодарить все линии, сыграли сегодня на хорошем уровне. Насколько сегодняшняя игра близка к тому, что мы хотим видеть от команды? Не могу сказать, что игра близка. Но повторюсь, что матч прошёл здорово, счёт — 6:1. Каждый матч получается разным, сегодня много компонентов сложилось в нашу пользу. Мы хотим побеждать в каждой игре», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

Это четвёртое поражение нижнекамского клуба в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 6 декабря дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Нефтехимик» 7 декабря в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар».