Доус — 6:1 с «Нефтехимиком»: приятно было победить, особенно после матча с «Авангардом»

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (6:1).
«Приятно было выиграть, особенно после такого матча с «Авангардом». Сегодня мы очень уверенно играли.
«Авангарду» не можем забить всей командой – в трёх матчах в сезона забросили только одну шайбу. Но турнир не выигрывается матчами в регулярном чемпионате. Работаем над этим, впереди ещё один матч с ними, у соперника хорошая команда, особенно оборона. Нам нужно изменить пару вещей, чтобы забивать им чаще.
«Ак Барс» часто удаляется за нарушение численного состава? Бывают какие-то провалы в сменах, иногда парни устают, иногда слишком быстро выпрыгиваешь. Конечно, не хочется видеть такие удаления в будущем, сегодня меньшинство здорово отработало.
Патрис Кормье забросил впервые с сентября? Уверен, ему приятно было забить. У всех бывают голевые засухи, иногда сложно из них выбраться. В команде рады за него. Патрис приносит очень много пользы команде – давит соперников, играет в меньшинстве, выигрывает вбрасывания. Я играл против него в других командах, и это всегда было сложно. Даже не всегда забивая, Кормье выкладывается и делает всё для победы команды», — приводит слова Доуса пресс-служба клуба.
- 3 декабря 2020
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