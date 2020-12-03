Доус — 6:1 с «Нефтехимиком»: приятно было победить, особенно после матча с «Авангардом»

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (6:1).

«Приятно было выиграть, особенно после такого матча с «Авангардом». Сегодня мы очень уверенно играли.

«Авангарду» не можем забить всей командой – в трёх матчах в сезона забросили только одну шайбу. Но турнир не выигрывается матчами в регулярном чемпионате. Работаем над этим, впереди ещё один матч с ними, у соперника хорошая команда, особенно оборона. Нам нужно изменить пару вещей, чтобы забивать им чаще.

«Ак Барс» часто удаляется за нарушение численного состава? Бывают какие-то провалы в сменах, иногда парни устают, иногда слишком быстро выпрыгиваешь. Конечно, не хочется видеть такие удаления в будущем, сегодня меньшинство здорово отработало.

Патрис Кормье забросил впервые с сентября? Уверен, ему приятно было забить. У всех бывают голевые засухи, иногда сложно из них выбраться. В команде рады за него. Патрис приносит очень много пользы команде – давит соперников, играет в меньшинстве, выигрывает вбрасывания. Я играл против него в других командах, и это всегда было сложно. Даже не всегда забивая, Кормье выкладывается и делает всё для победы команды», — приводит слова Доуса пресс-служба клуба.