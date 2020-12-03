Мамин — о матче с минским «Динамо»: ЦСКА начал играть только со счёта 0:3

Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (2:4).
«Начали играть только со счёта 0:3. Забив две, были на подъёме. Я был уверен, что сравняем, победим, но не наработали на победу, видимо. Не думаю, что с настроем у нас проблемы. Мы на каждый матч настраиваемся. Возможно, какая-то большая концентрация нужна. С Горбуновым получилось так, что мы столкнулись на пересменке. Он что-то сказал, ударил меня по щиткам, и завязалась драка. Неприятно, что 17 минут получил, я думал, он зачинщиком здесь пойдёт», — приводит слова Мамина пресс-служба клуба.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 9 декабря дома встретится с московскими одноклубниками, а ЦСКА 8 декабря в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо».
- 3 декабря 2020
-
23:54
-
23:45
-
23:39
-
23:25
-
22:57
-
22:44
-
22:26
-
21:59
-
21:52
-
21:41
-
20:36
-
20:31
-
20:23
-
20:05
-
20:01
-
19:45
-
19:37
-
19:28
-
19:20
-
19:14
-
18:39
-
18:35
-
18:32
-
18:31
-
18:27
-
18:18
-
18:05
-
18:01
-
17:56
-
17:50
-
17:41
-
17:22
-
16:58
-
16:47
-
16:12