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Мамин — о матче с минским «Динамо»: ЦСКА начал играть только со счёта 0:3

Мамин — о матче с минским «Динамо»: ЦСКА начал играть только со счёта 0:3
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (2:4).

«Начали играть только со счёта 0:3. Забив две, были на подъёме. Я был уверен, что сравняем, победим, но не наработали на победу, видимо. Не думаю, что с настроем у нас проблемы. Мы на каждый матч настраиваемся. Возможно, какая-то большая концентрация нужна. С Горбуновым получилось так, что мы столкнулись на пересменке. Он что-то сказал, ударил меня по щиткам, и завязалась драка. Неприятно, что 17 минут получил, я думал, он зачинщиком здесь пойдёт», — приводит слова Мамина пресс-служба клуба.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 9 декабря дома встретится с московскими одноклубниками, а ЦСКА 8 декабря в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо».

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