Знарок — о неудачной выездной серии «Спартака»: не рассчитывали, что проедем по нулям

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (2:6), которое стало для московской команды третьим кряду и пятым в последних шести матчах.
«Матч проиграли, несмотря на то что перекроили звенья. Значит, что-то сложилось не так, как надо. Конечно, игра в меньшинстве отнимает много сил. Но в любом случае сегодня не было нужного уровня движения, особенно у нападающих. Есть проблемы в большинстве уже в течение нескольких матчей. Реализовали только одно. Моменты были у этого же звена, но сыграли неправильно.
Сейчас прежде всего надо отдохнуть от поездки. Она отобрала очень много сил. Не рассчитывали, что проедем по нулям. Повторюсь, у нас много травмированных, когда они восстановятся, пока неизвестно, а играть, когда нет длинной «скамейки», очень сложно», — цитирует Знарка пресс-служба КХЛ.
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