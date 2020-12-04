«Ак Барс» подтвердил переход защитника Тревора Мёрфи из «Куньлунь Ред Стар»

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Тревор Мёрфи стал игроком «Ак Барса», сообщается в официальном «твиттере» казанского клуба.

25-летний канадский защитник перешёл в «Ак Барс» из «Куньлуня» в результате обмена на денежную компенсацию и права на защитника Войтеха Мозика, выкупленные у «Витязя». Тревор будет выступать за «Ак Барс» под 88-м номером. Контракт рассчитан до 2022 года.

В нынешнем регулярном чемпионате канадец провёл 17 матчей, в которых набрал 8 (0+8) очков при показателе полезности "-8" и 14 минутах штрафного времени. В среднем за матч Тревор проводит на льду 20 минут и 23 секунды. В минувшем сезоне канадец дебютировал в КХЛ. Канадский защитник провёл 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 (10+17) очков при полезности "-4" и 82 штрафных минутах.