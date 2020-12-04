«Рейнджерс» окончательно отказались отпускать Алексиса Лафренье на МЧМ-2021

Вице-президент федерации хоккея Канады Скотт Сэлмонд заявил, что «Нью-Йорк Рейнджерс» не отпустит первого номера драфта НХЛ-2020 Алексиса Лафренье на МЧМ-2021 в Эдмонтоне. Турнир пройдёт с 25 декабря по 5 января. Решение о дате начала сезона НХЛ-2020/2021 по-прежнему не принято.

«После неоднократных обсуждений этого вопроса с «Рейнджерс» нам сообщили, что Алексис Лафренье не будет представлять Канаду на МЧМ. Мы разочарованы тем, что Алексис не сможет присоединиться к нашей команде, но понимаем и уважаем решение, принятое «Рейнджерс», – цитирует Сэлмонда пресс-служба национальной федерации хоккея.

Напомним, что Лафренье участвовал в двух молодёжных чемпионатах мира. На МЧМ-2019 он забил один гол в пяти матчах, а на победном для канадцев МЧМ-2020 набрал 10 (4+6) очков в пяти матчах и был признан самым ценным игроком турнира.