«Рейнджерс» окончательно отказались отпускать Алексиса Лафренье на МЧМ-2021

Вице-президент федерации хоккея Канады Скотт Сэлмонд заявил, что «Нью-Йорк Рейнджерс» не отпустит первого номера драфта НХЛ-2020 Алексиса Лафренье на МЧМ-2021 в Эдмонтоне. Турнир пройдёт с 25 декабря по 5 января. Решение о дате начала сезона НХЛ-2020/2021 по-прежнему не принято.
«После неоднократных обсуждений этого вопроса с «Рейнджерс» нам сообщили, что Алексис Лафренье не будет представлять Канаду на МЧМ. Мы разочарованы тем, что Алексис не сможет присоединиться к нашей команде, но понимаем и уважаем решение, принятое «Рейнджерс», – цитирует Сэлмонда пресс-служба национальной федерации хоккея.
Напомним, что Лафренье участвовал в двух молодёжных чемпионатах мира. На МЧМ-2019 он забил один гол в пяти матчах, а на победном для канадцев МЧМ-2020 набрал 10 (4+6) очков в пяти матчах и был признан самым ценным игроком турнира.
- 4 декабря 2020
-
10:20
-
10:05
-
09:51
-
09:30
-
09:16
-
09:12
-
09:11
-
09:00
-
08:35
-
08:15
-
08:02
-
07:22
- 3 декабря 2020
-
23:54
-
23:45
-
23:39
-
23:25
-
22:57
-
22:44
-
22:26
-
21:59
-
21:52
-
21:41
-
20:36
-
20:31
-
20:23
-
20:05
-
20:01
-
19:45
-
19:37
-
19:28
-
19:20
-
19:14
-
18:39
-
18:35
-
18:32