Коротков: хотел бы извиниться перед болельщиками и командой за удаление в концовке

Нападающий «Сибири» Никита Коротков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (2:1 ОТ).

«Хотел бы извиниться перед болельщиками и командой за удаление в концовке. Переживал, сидя на скамейке. Хорошо, что ребята выстояли. Мы выиграли два домашних матча, но нас не всё устраивает. Построение средней зоне, другие мелочи. Плотность в турнирной таблице вынуждает брать свои очки и чужие. Нужно завоёвывать их через работу и характер.



То, что играю не постоянно, воспринимаю нормально. Это наша работа. Ничего не могу сказать. Надо брать шанс, который дают, чтобы потом чаще играть. Буду стараться это делать», — цитирует Короткова пресс-служба КХЛ.

Это седьмой проигрыш южан в последних восьми матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 6 декабря дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Сочи» 5 декабря в Хабаровске — с местным «Амуром».