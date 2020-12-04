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Глава КХЛ: вопрос проведения плей-офф в «пузыре» обсуждать преждевременно

Глава КХЛ: вопрос проведения плей-офф в «пузыре» обсуждать преждевременно
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о ситуации с коронавирусом в лиге и ответил на вопрос о возможности проведения второго этапа чемпионата в «пузыре».

«Сразу приведу цифры. На данный момент во всех командах КХЛ суммарно 21 человек болеет с диагнозом COVID-19, 486 человек выздоровели. В это число входят не только игроки, но и сотрудники клубов, которых тестирует КХЛ.

Что касается проведения плей-офф в «пузыре», то пока этот вопрос обсуждать преждевременно. Мы хотим провести кубковую стадию не только в разных городах, но и в присутствии зрителей. Пока давайте наблюдать за ситуацией в регионах и соблюдать правила, беречь родных и близких», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

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